وزارة الفلاحة تفتح مسابقة توظيف

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة تتعلق بـ 55 منصب شغل بالإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، فإن المناصب تتعلق بـرتبة مهندس دولة في الزراعة مهندس دولة في الموارد المائية طبيب بيطري مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإحصائيات. بالإضافة كذلك إلى مترجمي وثائقي أمين المعلوماتي متصرف محللي متصرف مساعد متصرف، ملحق رئيسي بالإدارة كاتب مديرية رئيسيي كاتب مديرية وكاتب.

وأشار المصدر إلى أن إيداع الملفات يتم على مستوى مقر الوزارة بالمديرية الفرعية للموارد البشرية والتكويني. إبتداء من 18 سبتمبر الجاري على أن تمتد العملية إلى غاية 9 أكتوبر 2023 كآخر أجل.

أما بخصوص المناصب الممنوحة في إطار 250 منصب شغلي فأوضحت الوزارة في بيانها. أنه سيتم الإعلان عنها من طرف المديريات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا المديرية.