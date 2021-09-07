وزارة الفلاحة تمنع استيراد هذه المنتوجات

وجهت مديرية المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة، تعليمة إلى المتعاملين الاقتصاديين في مجال الحيوانات، ومشتقات المنتوجات الحيوانية، بمنع استيراد لبعض المنتجات.

وجاء في تعليمة المصالح البيطرية، منع استيراد التونة ومنتجات الصيد المحفوظة، مورتاديلا الدجاج، Pate de volaile.

بالإضافة إلى الياغورت، الكورنيد بوف، المثلجات، حلوى الكريمة، صفار البيض السائل، صوف وشعر الجمل، المنتوجات المطبوخة والنصف المطبوخة التي تكون من اللحم الاحمر والأبيض.

إلى جانب الطعوم الحية التي تستعمل في الصيد.

وذكرت التعليمة أنه سيتم فحص المنتوجات المذكورة في حال وصولها الى المعبر الحدودي.