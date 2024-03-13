وزارة الفلاحة: كل المواد الفلاحية متوفرة في الأسواق

قال المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، أن الوزارة قامت بعمل إستباقي للتحضير للشهر الفضيل. مشيرا إلى أن كل المواد الفلاحية من أصل نباتي وحيواني موجودة في الأسواق وبكميات كبيرة خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار بن دريدي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن الدولة الجزائرية وضعت كل المجهودات لتوفير المنتوجات الفلاحية على مستوى الأسواق. بأسعار في متناول المستهلك طيلة الشهر الفضيل.

كما أضاف بن مسعود، أنه تم القيام مع جميع القطاعات على غرار قطاع التجارة بعمل إستباقي تمثل في وضع خارطة لتوزيع مادة الحليب على المستوى الوطني. خاصة الملبنات العمومية التابعة لمجمع جيبلي والمقدرة بـ 15 ملبنة والملبنات الخاصة بـعدد 112 ملبنة. مشيرا إلى أن كل هذه الملبنات الموزعة على المستوى الوطني لها كمية من بودرة الحليب لإنتاجه ووضعه في متناول المستهلك.

وذكر بن دريدي بالزيادة في كمية مسحوق الحليب لكافة الملبنات ابتداءا من الأشهر الماضية تحضيرا لشهر رمضان المعظم. مؤكدا ان الحليب موجود وبكميات كبيرة على مستوى كل المحلات.

وأضاف ضيف الثانية أنه” في حال وجود نقص أو تذبذب في مادة الحليب في أي ولاية من ولايات الجزائر. ستقوم في حينها لجنة منصبة على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تضم ممثلي كافة القطاعات بدراسة طلبات الولايات التي تشكو من النقص. وبالتالي سيكون هناك إضافة في الكمية لتحقيق استقرار هذه المادة على مستوى تلك الولايات” .

وبخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء، أكد المدير العام للإنتاج الفلاحي أنها موجودة وبكميات كافية طيلة الشهر الفضيل وبأسعار معقولة. حيث وضعت استراتيجية من أجل وضع هذا المنتوج في متناول المستهلك.

وقال بن دريدي، إنه وبأمر من وزير الفلاحة تم ضخ كمية إضافية من القمح الصلب لتحويلها إلى سميد منذ شهر أكتوبر الماضي. على مستوى وحدات تحويل المادة الأولية الخاصة والعمومية. لتوفير هذه المادة على مستوى المحلات التجارية لتكون في متناول المستهلك.