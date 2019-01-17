وزارة الفلاحة: نفوق أزيد من 3 آلاف رأس غنم بداء الحمى القلاعية

كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة، كمال شادي، اليوم الخميس، عن نفوق أزيد من 3300 رأس غنم بداء حمى القلاعية، معظمها من صغار الماشية.

وأوضح في الاجتماع، الذي عقده بوزارة الفلاحة، لمنح حول حوصلة الوباء، أن أول ظهور له، كان شهر أكتوبر2018.

وأشار أن الوزارة الوصية، تعمل على قدم وساق، من أجل ايصال اللقاحات الخاصة بوباء المجترات صغيرة قبل موعدها نهاية الشهر، حيث سيوزع على المخابر الجهوية، ويمس موالي الولايات وحتى الموالين الرحل.

وأكد بذات الخصوص، عن استعمال مليون ونصف مليون جرعة لقاح، مع تجنيد 3500 بيطري لمتابعة العملية.