وزارة المالية: رسميًا .. الجزائر  تنضم إلى بنك البريكس

أصدرت وزارة المالية اليوم السبت بيانا هاما بخصوص انضمام الجزائر إلى بنك البريكس.

وإعتبرت الوزارة أن إنضمام الجزائر إلى هذا هو خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي.

وأكدت وزارة المالية ان انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.

وتمت الموافقة رسميًا على انضمام الجزائر إلى بنك البريكس خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك . أين أكدت ديلما روسيف رئيسة البنك قبول انضمام الجزائر خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أشغال مجلس المحافظين

وبهذا تصبح الجزائر هي الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.

وكانت مجموعة بريكس قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015. وتتألف هذه المجموعة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووافق بنك “بريكس” على ضم كل من بنغلادش، مصر، الإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.