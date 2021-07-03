وزارة الموارد المائية تحضر برنامجا خاصا بتزويد المياه خلال عيد الأضحى

يترأس الأمين العام لوزارة الموارد المائية إسماعيل عميروش مساء اليوم السبت إجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. خصص لتقييم تسيير الخدمة العمومية للماء والتحضيرات لإعداد البرنامج الخاص بالتزويد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع تم بحضور الإطارات المركزية للقطاع ، المدراء العامون للؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه.

بالإضافة إلى مدراء الموارد المائية، وكذا ومدراء الوحدات للجزائرية للمياه للمجموعة الثانية لـ 10 ولايات.

ويتعلق الامر بكل من ولاية سطيف، بجاية، سيدي بلعباس، تبسة،تلمسان، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس، غليزان و المسيلة.

وكما ذكرت الوزارة في بيانها على انه سيتم خلال هذا الاسبوع عقد لقاءات تنسيقية و تقيمية مع باقي الولايات .