وزارة الموارد المائية: تكليف حوالي 300 شركة مصغرة عبر الوطن لدعم الجزائرية للمياه في محاربة التسربات

كلف أرزقي براقي، مساء اليوم الأربعاء حوالي 300 شركة مصغرة عبر الوطن لدعم الجزائرية للمياه في محاربة التسربات.

وكلفت المؤسسات المصغرة أيضا بالمساهمة في تركيب عدادات المياه.

القرار جاء عقب اتفاق مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات المصغرة وكذا أونساج والجزائرية للمياه.

وأنهى وزير المورد المائية أرزقي براقي، امس مهام 26 مديرا ولائيا للجزائرية للمياه.

وحسب بيان لديوان وزارة الموارد المائية فإن القرار جاء بعد تسجيل نقائص هامة في تسيير الخدمة العمومية للماء وبعد عملية تفتيش وتقيم واسعة، سيما التذبذبات التي سجلت خلال ايام عيد الاضحى.

وبعد عملية تفتيش معمقة يضيف البيان، ثبت ان التذبذبات بولايتي الجزائر العاصمة و تيبازة راجعة الى سوء التسيير.

وقال البيان ام الجزائرية للمياه أعلنت عن توظيف كفاءات جديدة وان الأولوية في التوظيف ستمنح للشباب الجامعيين.