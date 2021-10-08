وزارة الموارد المائية: تلبية 60 بالمائة من الإحتياجات بالمياه المحلاة

قالت المكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية لمياء لهتيهات. أن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 تهدف إلى تلبية إحتياجات السكان من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.

وأضافت خلال عرض إستراتيجية المياه 2021-2030 في اجتماع ضم مدراء القطاع لغرب البلاد على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية وهران. أنه يتم حاليا تغطية 17 بالمائة من الإحتياجات بالمياه المحلاة. مشيرة إلى أن الأرقام سترتفع تدريجيا لتصل إلى 22 بالمائة في 2022. و42 بالمائة عام 2024 و60 بالمائة في سنة 2030. وذلك بفضل إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

وأشارت ذات المتحدثة، أنم تم إنجاز 11 محطة على طول الساحل الجزائري. غير أنه تم تسجيل مؤخرا مشاريع لإنجاز خمس أخرى حتى يتسنى مواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. مضيفة أن الإستراتيجية الوطنية تتضمن مسألة تأمين المياه. عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة وترشيد الإستهلاك.

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وقالت في ذات السياق، أن تحلية مياه البحر ستلبي الاإحتياجات في مجال الماء الشروب. بينما تصفية المياه المستعملة “2 مليار متر مكعب في السنة” ستخصص للسقي وبشكل أساسا الأشجار المثمرة. وسيتم إعادة توجيه المياه السطحية من السدود نحو الزراعة. ولا سيما الخضروات مما سيسمح بالحفاظ على المياه الجوفية.

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