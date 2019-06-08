وزارة النفط السودانية: “لدينا احتياطي بنزين يكفي لمدة شهر”

وجهت وزارة النفط والغاز السودانية، اليوم السبت، رسالة مهمة إلى السودانيين، بشأن كميات الوقود المتوفرة في البلاد.

وذلك بعد تردد أنباء، عن وجود شح في المحروقات، مثل البنزين وغاز الطبخ، في السودان.

وقال مدير إدارة الإمداد والتوزيع في الوزارة، “فيصل عبود”، لوكالة الأنباء السودانية: “أن المواد البترولية متوفرة وتنساب بيسر”.

وأضاف ذات المسؤول، أن الوزارة تبذل جهودا من أجل تغطية احتياجات الموسم الزراعي، من البنزين.

وأكد “فيصل عبود”، أن ثلاث بواخر محملة بالوقود في طريقها إلى البلاد، مؤكدا أنها ستصل أيام 10 و 13و 17 جوان الجاري.

أما بخصوص الكمية المتوفرة من البنزين في السودان للأغراض الأخرى، فأكد “عبود” أنها تغطي حاجة البلاد لمدة شهر.

وأضاف ذات المتحدث، بأن العمل متواصل، حيث يعمل الميناء الجنوبي ليلا ونهارا، لتوفير ونقل احتياجات البلاد، من المواد البترولية.