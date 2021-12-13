وزارة النقل تدرس تجربة تطبيق “ETUS PAY” المعتمد من طرف إيتوزا تيارت
ترأس عيسى بكاي وزير النقل اليوم إجتماعا مع مديري ومسؤولي المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البري للمسافرين. الاجتماع وحسب بيان الوزارة خصص لدراسة إمكانية إدراج آلية الدفع الإلكتروني في مختلف المؤسسات القطاعية الناشطة في ذات المجال.
كما تم خلال ذات الإجتماع تقديم عرض حول تجربة تطبيق “ETUS PAY” المعتمد من طرف مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية تيارت. بالإضافة إلى مدى نجاعته على الصعيد التقني والعملياتي.
هذا وابدى ممثلو المؤسسات الحاضرة إستعدادهم لتبني هذه التجربة نظرا لما توفره من حلول لتطوير أنظمة الدفع الحالية على مستوى معظم أنماط النقل البري. وينذرج هذا اللقاء في إطار عصرنة ورقمنة قطاع النقل وتعميم الدفع الإلكتروني على مختلف أنماطه.
من جهته ثمن عيسى بكاي هذا النوع من المبادرات، ودعا جميع المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البري للمسافرين إلى إعتماد هذه التطبيقات والحلول الخاصة بالدفع الإلكتروني. وكذا تعميمها على جميع الأنماط. وذلك نظرا لنتائجها الإيجابية وإستحسان المواطنين لخدماتها العصرية المقترحة. كما أعطى إشارة الإنطلاق لتوسيع هذه التقنية ودمجها مع وسائل الدفع الحالية مع مراعاة نظام التذكرة الموحدة وتسهيل إقتناءها من طرف المستعملين.
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استقبل وزير النقل عيسى بكاي اليوم الإثنين، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.
وخلال هذا اللقاء تحادث الطرفان حول إمكانية إعادة تفعيل اتفاق النقل الجوي بين البلدين.
ومن جانبه، أبدى الجانب السعودي رغبته في إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر والرياض.
وفي المقابل، أوضح الوزير، أن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب السعودي المتعلق بإستغلال الخط الجوي المباشر بين البلدين.
وذلك مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، وكذا توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن.
كما أكد في ذات السياق، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ومع جميع الدول العربية الشقيقة التي أبدت هي الأخرى رغبتها في إعادة بعث خطوط النقل الجوي مع بلادنا.
فضلا عن ذلك، تناول الطرفان بالنقاش موضوع تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حول المسائل المشتركة على مستوى منظمتي الطيران المدني الدولي و المنظمة العربية للطيران المدني.
وفي الأخير اتفق الطرفان على مواصلة الاتصال و التشاور من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل.
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