وزارة خارجية بلغاريا تهنىء الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر
هنّأت وزارة خارجية بلغاريا الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المصادف للفاتح نوفمبر من كل سنة.
وجاء في رسالة التهنئة التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على تويتر:”بمناسبة اليوم الوطني الجزائري، نرسل أطيب تمنياتنا بالصحة والعافية والنجاح والرفاه للشعب الجزائري.”
كما أضافت خارجية بلغاريا:”على ثقة من أن علاقات الصداقة والتعاون الدائمة بين البلدين طويلة الأمد بتعمق أكثر من أجل ازدهار دولنا.”
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السفير الصيني يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر
السفير الصيني يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر
هنأ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر لي ليان خه، اليوم الأحد، الشعب الجزائري بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ37 لإندلاع الثورة التحريرية.
وذلك عبر منشور للسفارة الصينية عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”، حيث جاء فيه:“بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والستين لإنـدلاع الثورة التحريريــة الجزائرية
كما يتقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري،
بالمقابل يتمنى لكم عيدا سعيدا ومزيدا من السعادة والصحة والازدهار! الصين والجزائر بلدان الأبطال، كانتا في الماضي رفيقي الخندق الذين يقاتلان جنبا إلى جنب.
في السياق ذانه، الجزائر كانت تلعب دورا مهما في استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية للأمم المتحدة.فعلى أساس تاريخ المساندة المتبادلة بين البلدين
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