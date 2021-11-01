وزارة خارجية بلغاريا تهنىء الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر

كما يتقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري،

بالمقابل يتمنى لكم عيدا سعيدا ومزيدا من السعادة والصحة والازدهار! الصين والجزائر بلدان الأبطال، كانتا في الماضي رفيقي الخندق الذين يقاتلان جنبا إلى جنب.

في السياق ذانه، الجزائر كانت تلعب دورا مهما في استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية للأمم المتحدة.فعلى أساس تاريخ المساندة المتبادلة بين البلدين

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