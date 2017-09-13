وزارة عيسى تعتمد صيغة وكيفية الأذان

قررت وزارة الشؤون الدينية اعتماد صيغة وكيفية الآذان، حسب القرار المؤرخ في 30 أوت 2017 المنشور في الجريدة الرسمية الأخيرة.

وأضاف المصدر أنّ صيغة الأذان تكون كالآتي:

“الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه …

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ….

حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ….

اللّه أكبر اللّه أكبر، لالا إله إلالاّ اللّه “.

وفرض القرار عدم جواز رفع أذان الصلوات قبل دخول الوقت الشرعي وفقا للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف الوزارة.

أما بالنسبة لكيفية الأذان فقد حددت بوقوف المؤذن من باب التمهل على رأس كل جملة، على أن يرفع الأذان باللفظ العربي.

ولا يصح الأذان بأي لغة أخرى ولوعلم بأنه أذان مع مراعاة الأحكام وضمان خلوه من الأخطاء التي تغير المعنى والمتابعة بين ألفاظه دون فصل بقول أو بفعل.

أين يجب تحسين الصوت وضبط المكبرات في المسجد بشكل يحصل به السماع دون افراط.

على أن يتم بموجب مقرر يصدرعن الوزير بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان وبمكبرات الصوت.

الجدير بالذكر، أنّ رفع الأذان الأول لصلاة الفجر يجب أن يكون نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني.

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