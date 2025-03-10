 وزارة التجارة تسجل 8 آلاف مخالفة وحوالي 60 ألف تدخل خلال الأسبوع الأول من رمضان

سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، أكثر من 59.800 تدخل لمصالح الرقابة.

وأسفرت هذه التدخلات عن 8.057 مخالفة ورفع 7.815 محضرا للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 213 محلا تجاريا.

ووفقاً لحصيلة الوزارة، فإن عمليات الرقابة التي قامت بها 2.548 فرقة، شملت مختلف مراحل النشاط التجاري. إذ تم تنفيذ 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات (86 بالمائة). و3.964 تدخلا على مستوى الجملة (7 بالمائة). إضافة إلى 3.792 تدخلا في الإنتاج (6 بالمائة)، و528 تدخلا في الاستيراد (1 بالمائة).

أما بالنسبة لمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 28.475 تدخلاً. ما أدى إلى معاينة 3.435 مخالفة وتحرير 3.252 محضرا قضائيا. إضافة إلى اقتراح غلق 56 محلا تجاريا.

وخلال هذه العمليات، تم حجز 187.68 طنا و 450.742 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة 36.26 مليون دينار.

كما تم اقتطاع 303 عينات للتحليل، أظهرت نتائجها الأولية مطابقة 18 عينة فقط (6 بالمائة). في حين كانت 6 عينات غير مطابقة (2 بالمائة)، بينما لا تزال 279 عينة قيد التحليل.

أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجلت الفرق المختصة 31.406 تدخلات، أسفرت عن 4.622 مخالفة وتحرير 4.563 محضرا قضائيا.

كما تم الكشف عن مبلغ 254,15 مليون ديناراً، معاملات غير مفوترة. إلى جانب حجز منتجات بقيمة 2,06 مليون دينار، واقتراح غلق 157 محلا تجاريا.

وحول طبيعة المخالفات، كشفت الوزارة أن عدم احترام إلزامية النظافة والصحة سجل النسبة الأكبر بـ 60 بالمائة. يليه بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 11 بالمائة. وعدم احترام الرقابة الذاتية بـ 9 بالمائة.

بينما شكّل عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 66 بالمائة من المخالفات التجارية. متبوعا بـ عدم الفوترة (8 بالمائة) وعدم القيد في السجل التجاري 3 بالمائة.