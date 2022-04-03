وزارة التعليم العالي تحدد تاريخ الإنطلاق الرسمي للتكوين في الدكتوراه

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإنطلاق الرسمي للتكوين في الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2021-2022.

واوضحت الوزارة في بيانها ان تاريخ إنطلاق التكوين في الدكتوراه سيكون يوم السبت 16 افريل بداية من الساعة الـ 10 صباحا

وأكد الوزارة في تعليمة إلى مدري المؤسسات الجامعية على ضرورة تنظيم مراسيم الإنطلاق الرسمي في التاريخ المحدد اعلاه . وبخضور الطاقم الاداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسة الجامعية بالإضافة إلى لجان التكوين في الدكتوراه

كما حدد الوزارة عدد من الترتيبات وجب على مدري الجامعات التقيد بها من اجل إنجاح هذه الحدث.

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