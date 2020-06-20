وزراء الخارجية العرب في إجتماع الأسبوع المقبل

يجتمع، الأسبوع المقبل، وزراء الخارجية العرب لبحث الأوضاع في ليبيا.

كشف الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن “مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية سوف يعقد إجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا”.

وأضاف المتحدث، في بيان نشرته الجامعة يوم أمس الجمعة، أن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت طلبا من مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.

وقال زكي أنه “يجرى حاليا التنسيق مع سلطنة عمان باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية لتحديد موعد الاجتماع متوقعا أن يعقد خلال الأسبوع المقبل”.