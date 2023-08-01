وزيرا الداخلية و التضامن يعزيان عائلات ضحايا الحرائق بالطارف

قدم وزير الداخلية والجماعات الحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق الاخيرة التي مست عدة مناطق من الوطن.

وجاءت هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أين قدم الوزيران واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق بالقالة بولاية الطارف.

ويشار أن الوزيران زارا عدة ولايات بهدف تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا. مع تقديم مساعدات تضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.