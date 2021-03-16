وزيرة البيئة: الجزائر تستهلك 7 ملايير كيس بلاستيكي سنويا

قالت وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، أمس الإثنين، أن الجزائر تستهلك ما يعادل 7 ملايير وحدة من الأكياس البلاستيكية.

وحسب وكالة الأنباء، دعت الوزيرة، إلى اللجوء إلى تشريعات من شأنها الحد من مخاطر استخدام المواد البلاستيكية على الصحة والبيئة.

وأكدت الوزيرة إن الجزائر تعد “من بين اكبر المستهلكين” للأكياس البلاستيكية على المستوى العالمي.

مضيفة أن 60 الى 80 بالمائة من النفايات البلاستيكية ترمى في الطبيعة وفي مياه البحر والوديان.

وفي هذا الاطار، لفتت إلى وجود طرق “بسيطة” لاحتواء النفايات البلاستيكية بدءا بعمليات الطحن والتذويب والضخ.