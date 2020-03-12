وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر

استقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث رفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر بليرتا أليكو.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان سبل الشراكة في مجال الطاقات المتجددة المعول عليها لتكون بديلا لللمحروقات.

كما شددت الوزيرة على ضرورة التكوين قصد متابعة المشاريع المنطلقة وضمان استدامتها.

وأكدت الوزيرة على المرافقة في التسيير المدمج للمناطق الصحراوية، وأشادت الوزيرة بجهود البرنامج في مجال التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية.

من جهتها ناقشت بليرتا أليكو المشاريع التي يتم التحضير لها من ضمنها المداخلة الثالثة للتغيرات المناخية.

وكذا المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، مشروع التآزر بين اتفاقيات التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية والتصحر.