وزيرة التضامن: “اتفاقيات تنسيقية مع قطاعات وزارية لتدعيم ذوي الإحتياجات الخاصة بمشاريع مختلفة”

أكدت وزيرة وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة “كوثر كريكرو” أن الاستراتيجية الجديدة لذوي الإحتياجات الخاصة تعتمد على المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة وإرفاقها بإجراءات سياسية وأجهزة أخرى.

وقالت وزيرة التضامن خلال زيارة ولاية عين تموشنت بمناسبة احياء اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة، أ، هذه الأجهزة هي دعم لانخراط ذوي الإحتياجات الخاصة.

ويكون الإنخراط من خلال تخصيص مشاريع تكوينهم و مرافقتهم بالتركيز دائما على الجانبين الاقتصادي والإجتماعي لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت الوزيرة “كوثر كريكرو” أنه سيتم قريبا الإعلان عن عديد الإتفاقيات المبرمة مع قطاعات وزارية أخرى للتكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا للاستراتيجية الجديدة التي تهدف الى ادماج هاته الفئة و تدعيمهم بمشاريع مختلفة.