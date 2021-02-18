وزيرة التضامن تستقبل السفير اللبناني

إلتقـى سفيـر الجمهوريـة اللبنانيـة لدى الجزائر الدكتور محمد حسـن، بوزيرة التضامن، كوثر كريكو، بمقرّ الــوزارة.

وتــمّ خلال اللقـاء استعراض أوجه وسبـل تعزيـز التعاون المشترك بين لبنــان والجزائر في المجال الإجتماعي وتبـادل الخبرات.

كما كان اللقـاء فرصــة لتجديد الشكـر للجزائر على مواقفها التضامنية المشرّفـة مع لبنان خلال كارثـة مرفـأ بيـروت.

سيما وزارة التضامن لمواكبتهـا انطلاق الباخرة المحملـة بأزيد من 8000 طن من مواد البنـاء الموجهة لإعادة بناء ما دمّره الإنفجار.

وأشـاد السفير بوقـوف الجزائر الدائـم مع لبنان في مختلف الأوقات العصيبـة التي مرّ بهــا.

وأعربـ عن أمله في إستمرار مساندتها ودعمها لـه خصوصا خلال الظرف الصحي والإقتصادي الطارئ الذي يعيشــه لبنـان.

كمــا تطـرّق مع الوزيرة إلى موضوع المؤتمر الإفتراضي المزمع عقده بتاريخ 23- 24 و25 فيفري بعنوان المرأة العربيــة والتحدّيـات الثقافيــة.

وستُمثـّل الوزيرة الجزائر في هذا المؤتمر الذي يأتي عشية إنتهاء ولايـة لبنان لرئاسـة المجلـس الأعلى لمنظمة المـرأة العربية في دروتـه التاسعــة.