وزيرة التضامن تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

وزيرة التضامن تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة
بقلم نادية بن طاهر
استقبلت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأربعاء، ادوارد شاكر شيبان، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وحسب بيان للوزارة، استعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية وترقية الطفولة بالجزائر، سيما ما تعلق منها بالجانب التشريعي والقانوني، وخاصة ما حمله الدستور الجديد من جديد هذا المجال.
وأكدت كريكو استعدادها لتعزيز التعاون مع الهيئة الأممية بما يخدم مصلحة الطفل، معلنة عن تسطير برنامج عمل، سيسمح باكتشاف المواهب في أوساط الطفولة، ومرافقتها للاستثمار في مواهبها.
ومن جهته أبدى ادوارد شاكر شيبان ارتياحه للخدمات النوعية المحققة لفائدة الطفل في الجزائٔر، معلنا عن استعداد المنظمة للتعاون مع القطاع.
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