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وزيرة التضامن تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

بقلم نادية بن طاهر
وزيرة التضامن تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة
كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
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استقبلت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأربعاء، ادوارد شاكر شيبان، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وحسب بيان للوزارة، استعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية وترقية الطفولة بالجزائر، سيما ما تعلق منها بالجانب التشريعي والقانوني، وخاصة ما حمله الدستور الجديد من جديد هذا المجال.

وأكدت كريكو استعدادها لتعزيز التعاون مع الهيئة الأممية بما يخدم مصلحة الطفل، معلنة عن تسطير برنامج عمل، سيسمح باكتشاف المواهب في أوساط الطفولة، ومرافقتها للاستثمار في مواهبها.

ومن جهته أبدى ادوارد شاكر شيبان ارتياحه للخدمات النوعية المحققة لفائدة الطفل في الجزائٔر، معلنا عن استعداد المنظمة للتعاون مع القطاع.

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