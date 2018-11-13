وزيرة التضامن تشارك بالمؤتمر الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة بالبحرين

تشارك وزيرة التضامن، غنية الدالية، يومي الأربعاء والخميس بالبحرين في المؤتمر الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية.

وحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا بدعوة من الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ،هالة الأنصاري.

وبرعاية صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وستقدم وزيرة التضامن الوطني خلال مداخلتها، تقييما شاملا للتجربة الجزائرية الرائدة في إطار تعزيز تواجد المرأة في الساحة السياسية.

وهذا في إطار تعزيز مكتسبات المرأة وتواجدها في كل المجالات.

حيث ستبرز من خلالها الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لتشجيع ترقية مكانة المرأة في مناصب المسؤولية.

ويتجلى ذلك-حسب البيان- في المكانة المتقدمة التي تتبوأها في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.