وزيرة التضامن تعد شباب قروض “أونجام” بمحلات لعرض منتوجاتهم

الوطني
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وزيرة التضامن تعد شباب قروض “أونجام” بمحلات لعرض منتوجاتهم
بقلم أسماء.ع

وعدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بتوفير محلات لعرض المنتوجات للشباب في ولاية ميلة.

وأوضحت، الوزيرة، خلال زيارتها إلى الولاية، أن المعنيين بالمحلات هم المستفيدين من قروض “أونجام”.

وقامت الدالية، بزيارة متحف معرض لمنتوجات المؤسسات المستفيدة من قروض “أونجام”.

وكانت للوزيرة فرصة لزيارة متحف المجاهد، بمناسبة الاحتفال بذكرى 20 أوت، وهذا للتعرف أكثر على إسهامات ميلة خلال الثورة التحريرية.

للإشارة، تقوم غنية الدالية، بزيارة إلى ولاية ميلة، في إطار زيارة عمل وتفقد للمؤسسات والمراكز التابعة للقطاع، والاحتفال بذكرى المجاهد.


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