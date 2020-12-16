وزيرة التكوين: 116 ألف متربص سجلوا في منصة مهنتي لدورة فيفري 2021

كشفت وزيرة التكوين، هيام بن فريحة، أنه ولغاية يوم الثلاثاء تم إحصاء 189376 متربصا سجلوا في تطبيق مهنتي من دورة فيفري 2020.

وأضافت الوزيرة، خلال حلولها ضيفة على الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه قد تم تسجيل 116060 متربص، لدورة فيفري 2021 عبر ذات المنصة.

مشيرة إلى أن التسجيلات ستبقى متواصلة إلى غاية فيفري 2021.

وأشارت هيام بن فريحة إلى أنه ولأول مرة في الجزائر تم استحداث منصة تطبيق “مهنتي”والتي يستطيع من خلالها المتكونون تسجيل أنفسهم بشكل مباشر.

ويسمح تطبيق “مهنتي”، بالتحكم في توجيه المتربصين نحو تخصصات تتوافق مع مؤهلاتهم وميولاتهم المهنية والتمكن من تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من العمالة المؤهلة.

وأوضحت الوزيرة، أن التكوين سيكون مفتوحا لكل الفئات ولكل المستويات.

وفي ما يخص البكالوريا المهنية، كشفت الوزيرة، أن المشروع عرض على الحكومة وأن مصالحها انطلقت في وضع البرامج، لكن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد أعاقت عملها.