وزيرة الثقافة تستقبل مدير المتحف الوطني الإيطالي

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي بمقر الوزارة، سيلفان بلنقر، مدير المتحف الوطني “كابوديمونتي” لمدينة نابولي.

وجاء هذا تحسبًا لإمضاء إتفاقية إطار للتعاون بين المتحف ومديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة والفنون. والتي ستستفيد منها المتاحف العمومية الوطنية بالجزائر.

كما يأتي الاستقبال في إطار البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين الجزائر وإيطاليا لسنوات 2002-2025. والتي جاءت تتويجًا للزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولي البلدين. آخرها زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، وتفعيلاً للتعاون الجزائري-الإيطالي في ميدان المتاحف.