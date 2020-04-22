وزيرة الثقافة تشارك في اجتماع منظمة اليونسكو عبر تقنية التحادث عن بعد

شاركت اليوم وزيرة الثقافة مليكة بن دودة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو عبر تقنية التحادث عن بعد.

وخلال تدخلها عرضت على المنظمة مقاربة الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عن طريق العالم الإفتراضي في ظل انتشار جائحة كورونا.

كما كشفت عن النشاطات الثقافية والفنية المبرمجة عبر المنصات الرقمية وكذا التدابير المتخذة في مرافقة الفنانين المتضررين من الحجر.

وإختتمت الوزيرة تدخلها بتقديم إقتراحات وأراء حول تفعيل الأدوار الثقافية في حياة الشعوب لا سيما في مثل هذه الظروف.