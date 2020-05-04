وزيرة الثقافة تشرف على إطلاق أول مشاورة دولية حول وضعية الفنان

الوطني
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وزيرة الثقافة تشرف على إطلاق أول مشاورة دولية حول وضعية الفنان
بقلم فوزية.م

أشرفت، اليوم الإثنين، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، على إطلاق أول مشاورة دولية متعددة الأطراف حول وضعية الفنان.

أفادت وزارة الثقافة، في بيان لها، أنه وتنفيذا لخطة عمل الحكومة واستعدادا لورشة العمل الخاصة بمشروع قانون الفنان.

أشرفت وزيرة الثقافة بمعية كاتب الدولة للإنتاج الثقافي، سليم دادة، على إطلاق أول مشاورة دولية متعددة الأطراف حول وضعية الفنان في ظل أزمة كورونا فيروس، عن طريق تقنية التحاضر المرئي.

واضاف البيان ان المشاورة التي تنخرط في إطار المبادرة الثقافية الدولية “صمود الفن RésiliArt” المعلنة من قِبل منظمة “اليونسكو” في 15 أبريل 2020 .

كانت فرصة لتبادل الخبرات بين فنانين وكتاب وفاعلين ثقافيين وخبراء دوليين من الجزائر ومن الخارج، حيث تم تسليط الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنان والثقافة في البيئة الرقمية.


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