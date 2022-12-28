وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان القدير مصطفى زميرلي

تلقت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صُورية مُولوجي بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان القدير “مصطفى زميرلي”. عن عمر يناهز 83. بعد صراع مع المرض.

الفقيد صاحب أداء وتلحين رائعة “تفضلي يا آنسة” للمؤلف “سليمان جوادي”، التي اشتهرت في الجزائر وباقي العالم العربي.

الفنان القدير “مصطفى زميرلي” عرف بذوقه الرفيع وفنّه الأصيل وحسّه المرهف. كيف لا وهو أصيل مدينة “بُوسعادة” حضن الثقافة والفن والسياحة والتاريخ.

وأمام هذا المصاب الجلل، قدمت السيدة الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافةً. بأخلص التّعازي الأخوية والمواساة الصادقة في فقدان قامة من قامات الفن الجزائري الأصيل. داعيةً اللّه سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. وأن يُلهم أهل الفقيد جميل الصبر والسلوان.