وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان الموسيقي جمال سنوسي

تلقت وزيرة الثقافة والفنون، صُورية مُولوجي، بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الموسيقي “جمال سنوسي” إثر معاناة مع المرض.

وتخرج إبن منطقة آفلو العريقة بولاية الأغواط من المدرسة العليا للأساتذة بالقبة سنة 1996. تخصص “غيتار وعود”، زاول بعد تخرجه مباشرة مهنة التعليم أستاذًا للموسيقى في التعليم الثانوي في مسقط رأسه.

ساهم كثيرًا في إثراء الساحة الفنية والثقافية على المستوى المحلي والوطني. إذ يعتبر مؤسس وقائد جوقة “آفاق” للغناء البوليفوني الحائزة على عديد المسابقات والمهرجانات الوطنية، مؤلف موسيقي وموزع.

له العديد من الأعمال الغنائية والكورالية والمسرحية والروبرتاجات التلفزيونية، تقني صوتي وصاحب أستوديو وميكسر.

كما تقلد الفقيد عضوية العديد من اللجان والهيئات الوطنية التابعة للقطاع. حيث يعتبر عضوًا بالمجلس الفني لدار أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، عضو سابق. في لجنة جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” وعضو سابق أيضا. ضمن لجنة منح دعم الفنون والآداب بوزارة الثقافة والفنون.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافةً. بأخلص التّعازي الأخوية والمواساة الصادقة، داعيةً اللّه سبحانه وتعالى. أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.