وزيرة الثقافة تُهنئ الجزائريين بعيد الإستقلال

هنأت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، الشعب الجزائري الأبي، وكل أفراد الأسرة الثقافية والفنية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، استحضرت بن دودة، بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار. وروح الوطنية الأصيلة التي سطرت أروع صفحات الكفاح التحريري.

وأكدت الوزيرة، في هذا اليوم العظيم، تمسّك وزارة الثقافة والفنون بالتزامها الصادق بترسيخ الهوية الوطنية عبر مختلف الأصناف الإبداعية. وصون الذاكرة التاريخية للأمة. وتثمين دور الشباب ركيزةً أساسية للتنمية الثقافية والمجتمعية.