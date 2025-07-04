وزيرة السياحة تشرف على تخرج طلبة المدرسة الوطنية للفندقة والاطعام

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس الخميس، ممثلة للوزير الأول، على حفل تخرج الدفعة الـ9 لطلبة المدرسة العليا للفندقة والاطعام “ESHRA”.

وحسب بيان للوزارة، ألقت الوزيرة كلمة هنأت من خلالها الطلبة المتخرجين. مؤكدة على أهمية التكوين العالي المستوى الذي يحظى به الطلبة على مستوى هذه المؤسسة التكوينية الهامة. وهو ما يمكنهم من ولوج سوق العمل بمهنية عالية.

وتخللت حفل التخرج تكريمات للطلبة المتخرجين المتفوقين الاوائل. وتكريم خاص للوزيرة من طرف إدارة المدرسة نظير الجهود المبذولة من طرفها في ترقية التكوين السياحي والرقي بالمدرسة في مهامها الى اعلى مستوى.