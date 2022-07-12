وزيرة الصحة السابقة منتوري زهية في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله وزيرة الصحة السابقة منتوري زهية، حسبما أعلنته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص التعزية “ببالغ الحزن و الأسى و بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى البروفيسور. عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة، نبأ وفاة المغفور لها البروفيسور منتوري زهية، وزيرة الصحة سابقا، طیب الله ثراها. و أمام ھذا المصاب الجلل يتقدم الوزير باسمه الخاص و باسم كافة إطارات و عمال الوزارة. بخالص التعازي لعائلة الفقيدة راجیا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقیدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه. و أن يلهم ذویها جمیل الصبر و السلوان. رحمة الله على الفقيدة”.

وكانت الفقيدة قد تولت مسؤولية قطاع الصحة في فيفري 1992.