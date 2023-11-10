وزيرة الصحة الفلسطينية.. خروج 18 مستشفى عن الخدمة

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن بجرائمها بحق المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في قطاع غزة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تنفذ جريمة مركبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية. بدأتها بمنع إدخال الوقود والمستهلكات الطبية إليها، واليوم تختمها باستهداف المستشفيات بالنار والقصف بشكل مباشر. حيث استهدفت فجرا عددا من المستشفيات في قطاع غزة، “في الوقت الذي حذرنا فيها من كارثة كبرى جراء هذه الجرائم”.

وأكدت الوزيرة خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن قوات الاحتلال قصفت مبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي ومحيط المجمع. ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما استشهد مواطن وأصيب طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في المجمع.

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى القدس، في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح داخله. كما قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.