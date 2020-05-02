وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة إصابات كورونا

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن سبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، يرجع لسلوكيات المواطنين، والتي لابد من تغييرها.

وأوردت زايد في مقابلة بإحدى البرامج التلفزيونية: “إن ما نشهده من زيادات في الأعداد أمر طبيعي ومتوقع، وهذا يرجع لسلوكياتنا في مواعيد ما قبل الحظر”.

وأضافت الوزيرة: “عرفنا من غوغل تحرك المواطنين وإقبالهم على الأسواق والمراكز التجارية، والتي ارتفعت في الأسبوعين ما قبل شهر رمضان”.

وأكدت المسؤولة المصرية، على ضرورة تعديل السلوكيات، وارتداء الأقنعة، والحفاظ على المسافات في الأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة بدون كمامات.

وتحصي مصر، 5895 حالة إصابة بالفيروس التاجي، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، و406 حالات وفاة.