وزيرة الصناعة: “241 مليار دينار قيمة الاستثمارات في الصناعة الغذائية سنة 2018”

بلغت قيمة الاستثمارات العمومية والخاصة، في الصناعة الغذائية، المسجلة سنة 2018 عبر كل ولايات الوطن، 241 مليار دج.

وكشفت وزيرة الصناعة و المناجم، تمازيرت جميلة، اليوم الإثنين ببومرداس، بأن غالبية الاستثمارات تابعة للقطاع الخاص، حيث يرتقب أن تستحدث نحو 20 الف منصب شغل.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر، مهم جدا، حيث يساهم، من خلال نحو 23 الف مؤسسة تنشط في المجال، بما معدله 50 بالمائة في الناتج الوطني الصناعي.

وهذا بنسبة نمو، تصل إلى 6 بالمائة سنويا، وبذلك يعد ثاني قطاع مصدر إلى الخارج بعد المحروقات.

ودعت الوزيرة الى تشجيع وتعزيز الإنتاج الوطني، للتقليص من حجم الاستيراد في المجال الغذائي، والرفع من نسبة اندماجها.

من خلال تشجيع التواصل والشراكة ما بين المنتج الفلاحي والمحول الصناعي.

بالإضافة لدعم المجالس المهنية لمختلف الشعب الزراعية، باعتبارها الإطار الأمثل لذلك.