وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في زيارة إلى الجزائر

تشرع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور بداية من اليوم في زيارة رسمية للجزائر تدوم 3 أيام. حيث كان في إستقبالهالدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي كل من وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ووزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال. بالإضافة إلى والمدير العام الجديد للوكالة الجزائرية المكلف بالتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بوجمعة ديلمي.

وعقب وصول ناليدي باندور إلى الجزائر صرحت قائلة: “قدمت الى الجزائر بدعوة من زميلي رمطان لعمامرة ونحن نعمل بجد من أجل تعزيز العلاقات القائمة منذ أمد طويل بين الجزائر وجنوب افريقيا“. وتابعت “أنا سعيدة جدا لوجودي في الجزائر من أجل اعطاء دفع للتعاون بين بلدينا”.

هذا وستستقبل ناليدي باندور غذا السبت من طرف وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة.