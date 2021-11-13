وزيرة خارجية جنوب افريقيا تزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

من المقرر أن تصل صباح غد الأحد ، وزيرة الشؤون الخارجية و العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية، ناليدي باندور، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في زيارة رسمية إلى الجمهورية الصحراوية تدوم يوم واحد.

وتهدف الزيارة إلى تعميق وتقوية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الجمهورية الصحراوية وجنوب افريقيا ، حيث من المقرر أن تٌستقبل الوزيرة باندور من طرف رئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الوزيرة الجنوب افريقية و الوفد المرافق لها.

كما ستجري الوزيرة الجنوب افريقية مباحثات ثنائية مع نظيرها الصحراوي محمد سالم ولد السالك، سيتبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين البلدين، و مواقف البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية ، فإن الوزيرة الجنوب افريقية و الوفد المرافق لها ستحظى باستقبال جماهيري بولاية اوسرد، و لقاء المجلس الشعبي الولائي، قبل زيارة مدرسة ضحايا اسويتو، و معاينة احدى مدارس تعلم اللغة الانجليزية بالولاية.