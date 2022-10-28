وزيرة خارجية ليبيا: القمة العربية بالجزائر تملك كل مقومات النجاح

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة. وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش.

وتم ذلك على هامش اشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري, التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية. على مستوى القمة في دورته الـ.31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقب اللقاء صرحت الوزير الليبية “سعيدة بوجودي بين أهلي وإخوتي في الجزائر. القمة العربية بالجزائر تملك كل مقومات النجاح”.