وزيرة صحراوية تشجب أطماع المغرب في الاراضي الصحراوية

شجبت وزيرة التعاون في حكومة الجمهورية الصحراوية فاطمة بالمهدي ،أطماع المغرب التوسعية وانتهاكاته “السافرة لحقوق الإنسان،في لأراضي الصحراوية المحتلة.

تأتي تصريحات الوزيرة ،في إيطار زيارة عمل تقوم بها منذ الأربعاء الماضي لجزر كناريا،تجري خلالها سلسلة لقاءات حول القضية .

استقبلت الوزيرة بالمهدي بمقر مقاطعة جزيرة أغران كناريا مستشار التعاون الدولي كارميلو راميريث،لدراسة تطورات النزاع الصحراوي تداعياته على جزر كناريا.

كان مصدر حقوقي من مدينة العيون الصحراوية, قد حذر من رفع المغرب وتيرة حصاره على, الأحياء التي يقطنها الصحراويون