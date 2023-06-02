وزير الإتصال: إعداد مدونة تنظم العلاقة بين الصحفيين وخلايا الإتصال بالمؤسسات

أعلن وزير الإتصال محمد بوسليماني، أنه سيتم إعداد مدونة تنظم علاقة الصحفيين بخلايا الإتصال كإحدى توصيات الدورات التكوينية. التي يتم تنظيمها حاليا لصالح الصحفيين ومسؤولي خلايا الإتصال بالولايات.

وقال وزير الإتصال، خلال النقاش في اليوم الأول للدورة التكوينية السابعة للصحفيين و مسؤولي الإتصال بالولايات التي تحتضنها وهران. أن وزارة الإتصال ستعد بعد نهاية الدورات التكوينية المتبقية مدونة تحدد شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الصحفيين ومسؤولي خلايا الإتصال بالوزارات و الولايات.

وأضاف أن وزارة الإتصال تهتم بالتوصيات و الإقتراحات التي تصدر عن الدورات التكوينية و ستعمل على تطبيقها في الميدان. من أجل تحسين أداء المؤسسات الإعلامية الوطنية وتقديم أحسن خدمة إعلامية تخدم الوطن والمواطن”.

يذكر أن هذه الدورة التي أشرف على افتتاحها وزير الإتصال بوسليماني بجامعة وهران 2 “محمد بن أحمد”. تنظم على مدار ثلاثة أيام من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و التعليم العالي و البحث العلمي. كما تندرج في إطار مواصلة التجسيد الميداني للبرنامج الوطني المشترك بين القطاعات للتكوين حول الاتصال المؤسساتي.