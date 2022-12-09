وزير الإتصال: إنشاء محطات إذاعية في ولايات إن صالح وإن قزام وجانت قريبا

أعلن وزير الإتصال محمد بوسليماني، أنه سيتم إستحداث محطات إذاعية محلية قريبا في الولايات الجديدة لإن صالح و إن قزام و جانت.

وقال وزير الإتصال، خلال إشرافه بجامعة حاج موسى أخموخ بتمنراست، على افتتاح دورة تكوينية ثانية حول الإتصال المؤسساتي في إطار زيارة عمل شرع فيها إلى الولاية وتدوم يومين. أنه تقرر إستحداث في القريب محطات إذاعية محلية جديدة في كل من الولايات الجديدة إن صالح و إن قزام و جانت. وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الإعلام الوطني. حيث سيكون لهذا المشروع الإعلامي إنعكاسات جد إيجابية سيما على صعيد العلاقة بين المواطن والإدارة التي تحتاج إلى نمط لتواصل سلس ومنظم.

وأشار وزير الإتصال، إلى أن هذا النمط في التواصل سيتم تطويره عن طريق التكوين لفائدة الإعلاميين والمكلفين بالإتصال بالجماعات المحلية. مما سيساهم في إرساء علاقات متينة بين مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات الإعلامية. على اعتبار أن الإعلاميين يشكّلون حلقة ربط متينة بين الجماعات المحلية والساكنة سيما بمناطق الجنوب.

وأوضح وزير الإتصال، أن الإعلام المؤسساتي السليم سيضمن نقل المعلومة الصحيحة. ويضمن تسويقها بتوظيف التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والإتصال. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الدورات التكوينية يتمثل في الإرتقاء بدور الصحافة والإعلام. خاصة ما تعلق بالإعلام المؤسساتي للمساهمة في توعية المتلقي.

كما أشار وزير الإتصال، إلى التصدي للهجمات السبيرانية التي تشهدها الجزائر الجديدة. مشددا على العمل لضمان تغطية إعلامية فعالة للنشاطات المتعلقة بتحسين معيشة المواطن.

وأكد وزير الإتصال، أن قطاع الإعلام والإتصال وانطلاقا من حق المواطن في المعلومة، يحرص على تزويد المحطات والمكاتب التابعة لوسائل الإعلام في الجنوب بالعتاد المتطور. منوّها بالدور الذي تقوم به مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.

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