وزير الإتصال: التكنولوجيا أثّرت على العملية الإعلامية

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، من تونس، أن التكنولوجيا لم تؤثر فقط على أهم القطاعات، إنما أثرت على عناصر العملية الإعلامية كذلك.

وقال لعقاب في تصريح صحفي، عقب مشاركته كضيف شرف في إنطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام العربي في دولة تونس. أن هناك تحولات تحمل آفاقا مبشرة لكن في الوقت نفسه تحمل تحذيرات عديدة.

وأضاف الوزير “اليوم كإعلاميين نتسائل عن مستقبل الصحافة وما مصير الصحفي اذا كانت التكنولوجيا لحد الان. تهدد حوالي 800 مليون شخص بالبطالة الحتمية “.

يشار أن وزير الاتصال شارك كضيف شرف في انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام العربي بتونس الذي انطلق صباح أمس الأربعاء، والمنظم من طرف اتحاد اذاعات الدول العربية.

كما زار لعقاب، معرض الذكاء الاصطناعي على هامش انطلاق فعاليات الطبعة الثالثة لمؤتمر الإعلام العربي بتونس.

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