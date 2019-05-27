وزير الإتصال: التلفزيون العمومي يواجه تحديات تتطلب تشاورا واسعا

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، إنّ التلفزيون العمومي يواجه حاليا تحديات تتطلب تشاورا واسعا.

بهدف الإرتقاء بأدائه بما يتطابق مع تطلعات المشاهدين، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التجند.

والحرص على ضمان وتعزيز القواسم المشتركة بين الجزائريين وعلى استقرار البلاد ومناعة المؤسسات.

بالإضافة الى تكريس حرية التعبير بمسؤولية.

جاء هذا خلال تنصيب سليم رباحي في منصب المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون خلفا للطفي شريط الذي أنهيت مهامه.

وأكد الوزير أن مراسم التنصيب هذه تكرس إستمرارية عمل مؤسسات الدولة والتفاني في أداء الخدمة العمومية.

من جهته، أكد المدير العام الجديد، “أنه سينطلق من الأرضية التي أسسها سابقه بهدف إعادة التلفزيون الى مكانته السابقة”.

“وتصحيح الصورة الخاطئة لهذه المؤسسة التي ستواصل القيام بمهامها المتمثلة في الدفاع عن الجزائر وقيمها وتقاليدها”.