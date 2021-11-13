وزير الإتصال الجديد.. القطاع في طور التشييد ومسؤولية قيادته “ثقيلة جدا”

عبّر، وزير الاتصال الجديد، محمد بوسليماني، اليوم السبت، عن سعادته للانضمام مجددا لـ”عائلة” قطاع الاتصال التي ينتمي إليها. وقال الوزير، أن مسؤولية قيادة هذا القطاع “الحساس” هي “ثقيلة جدا”. كما أكد أن بعد الجهود التي بذلها سابقا كإطار بالقطاع، فإنه سيبذل جهدا مضاعفا للاضطلاع بهذه المهمة “الكبيرة” والتحديات “الأكبر”.

ودعا بوسليماني لـ”تضافر جهود الجميع من أجل مواصلة العمل الذي أنجز من طرف الوزراء السابقين” بالقطاع الذي هو في “طور التشييد”. كما أشار، الوزير الذي جاء خلفا لبلحيمر، إلى أن “مواكبة تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال” ضمن الأهداف المسطرة. مضيفا أن “الصحافة هي مرآة لأي دولة والكل معني بالمساهمة في تطوير القطاع وبالتالي المساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.

كما حث وزير الاتصال الجديد، وسائل الإعلام العمومية والخاصة، على المساهمة في النهوض بالقطاع. مشيرا إلى أن هناك “عمل كبير ينتظرنا و ورشات كثيرة”.

وفي إطار الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر الجاري، أكد وزير الاتصال الجديد أن الإعلام لديه “دور كبير جدا” في إنجاح الموعد الانتخابي الهام.

ومن جانبه، توجه الوزير المنتهية مهامه، عمار بلحيمر بالشكر لرئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها خلال فترة تسييره للقطاع. معربا عن تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

للإشارة، تسلم محمد بوسليماني، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة الاتصال، خلفا لعمار بلحيمر. وذلك عقب التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس.

تعيين وزير الاتصال الجديد جاء في التعديل الوزاري الجزئي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، تعديلا جزئيا على تشكيلة الحكومة، شمل 3 حقائب وزارية. محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني. كما عين الرئيس تبون محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا للسيد عمار بلحيمر.

بالإضافة إلى تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية. كما عين الرئيس تبون تبون، أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا ليوسف شرفة.

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