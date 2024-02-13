وزير الإتصال: تصنيع مركبات مزوّدة بتقنية إلتقاط الإذاعة الأرضية الرقمية

كشف وزير الإتصال، محمد لعقاب، أن وزارته تسعى لتطوير البث الاذاعي.

وقال لعقاب، خلال إشرافه على افتتاح ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة بولاية تلمسان. ان وزارته تسعى لتطوير البث الاذاعي من خلال إطلاق و تطوير “إذاعة الطريق السيّار”. التي تسهل على مستعملي هذا الطريق التقاط موجات الإذاعة دون انقطاع.

و أشار الى أنه من بين هذه الآليات هناك مساعي لتقديم مذكرة لوزارة الصناعة. تهدف الى تصنيع مركبات مزودة بتقنية إلتقاط الاذاعة الارضية الرقمية. و قال في هذا الشأن انه “لا بد من تطوير الاذاعة الرقمية الارضية حتى بالنسبة للمركبات المستوردة. التي يجب ان تكون مزودة بهذه التقنية”.

كما أوضح لعقاب، بأنه قد شرع في البث الاذاعي الرقمي منذ 2018. بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة. و يبقى هذا النوع هو الطريقة المثلى لتلبية هذه الرغبات. مشيرا إلى أن هذه التقنية تسمح ببث 20 برنامج مقارنة بالبث. على موجة “أف أم” (fm) التي “أصبحت مكتظة و اكثر تكلفة”.

كما أوضح الوزير، من جهة اخرى، أن السلطات العمومية بذلت مجهودات كبيرة لتطوير الاداء الاذاعي في الجزائر. وذلك “لتصبح الاذاعات متخصصة في مختلف المجالات. وقد تم في هذا المجال تدعيم المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزيوني. “TDA” بعدد كبير من محطات الارسال.

و أكد لعقاب أن “الاذاعة ورغم منافسة وسائل اعلام اخرى. تظل المصدر الاساسي للمعلومات لأكثر من 4 ملايير نسمة. و تظل تحافظ على مكانتها رغم الانتشار الواسع للانترنت. بحيث اصبح العالم اليوم يحصي ازيد من 60 الف محطة إذاعية”.