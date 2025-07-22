وزير الإتصال: رئيس الجمهورية يولي أهمية ورعاية خاصة للغة العربية

أبرز وزير الإتصال محمد مزيان الرعاية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للغة العربية.و التي تنبع من رؤية سياسية عميقة.

وقال وزير الإتصال، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الأول حول “الضاد في وسائل الإعلام”. المنظم من طرف “جمعية الكلمة للثقافة و الإعلام”. أن ما أولاه رئيس الجمهورية من رعاية خاصة للغة العربية ليس مجرد موقف ثقافي. بل هو رؤية سياسية عميقة، تعتبر أن السيادة لا تختزل في الأرض والقرار فقط. بل تمتد إلى اللسان و الوجدان”.

وأكد الوزير، أن الجزائر تعتبر اللغة العربية “قضية سيادية وثقافية بامتياز، تتجاوز الخطاب المناسباتي المترجم في السياسات الوطنية. حيث شكلت مطلبا مركزيا وملحا للحركة الوطنية منذ ولادتها مع مطلع القرن الماضي”.

و ذكر مزيان في ذات السياق بحرص الدولة على دسترة اللغة العربية وصونها، وترقيتها في مجال الحياة اليومية والعلمية والعملية. لما لها من رمزية الإعراب عن ذاتنا وسيادة أمتنا”.

وإدراكا من الجزائر لرهان اللغة العربية -يضيف الوزير- فإنها “لم تتعامل معها كحامل ثقافي فقط بل كقضية سيادية. واستثمار استراتيجي في بناء الذات الجمعية وصون ذاكرة الأمة، وصناعة مستقبلها”.

وذكر الوزير بالمناسبة بجائزة رئيس الجمهورية للغة العربية، بوصفها فعلا مؤسسيا يتوج رؤية حضارية للدولة الجزائرية ويترجم إرادتها في حماية اللغة” بإيلائها “العناية الكاملة والمقام الريادي اللائق. مشيرا الى أن اللغة العربية تعد مجالا للسيادة المعرفية والانتماء الحضاري العريق، واستشراف المستقبل”.

وتابع الوزير بأن التجربة الجزائرية تعتبر ان التعدد لا يضاد الوحدة. وأن ترقية اللغة العربية لا تعني أبدا إقصاء باقي المكونات الثقافية، وعلى رأسها اللغة الأمازيغية”.