وزير الإتصال: قانون الإعلام الجديد جاء لسد النقائص التي كانت موجودة من قبل
كشف وزير الإتصال محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، أن قانون الإعلام الجديد سيكون كاملا وشاملا وسيهدف لتحقيق الاحترافية الحقيقية للصحفيين.
وجاءت تصريحات وزير الإتصال أثناء نزول ضيفا على فوروم الإذاعة الوطني.
وقال نفس المتحدث أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي.
وذلك كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.
كما أن هذا القانون جاء لسد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام 12-05.
والذي لم يستجب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وايضا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير.
مضيفا ان الهدف من هذا القانون يكمن في مساعدة الصحفي سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية على أن يكون أكثر احترافية.
فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
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أكد محمد بوسليماني وزير الإتصال انه على وسائل الإعلام مضاعفة الجهود للتصدي للهجمات التي تحاول اضعاف الجزائر.
بالإضافة الى التأثير على موافقها الثابتة تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية المحتلة.
وخلال نزوله ضيفا على اذاعة الجزائر الدولية قال بوسليماني “إن الجزائر تتعرض إلى هجمات إعلامية تستهدف اضعافها والتأثير على مواقفها الثابتة.
وذلك لأسباب استعمارية جديدة، مضيفا أن دعم الجزائر الثابت والمبدئي للقضايا العادلة كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية يزعج المخزن.
والقوى الاستعمارية التي لم يرُقها استقلالية وسيادة الجزائر على قراراتها ومواقفها”.
كما قام وزير الإتصال بتوجيه نداءً للصحافة داعيا إياها إلى مضاعفة الجهود لإفشال أي مشروع يهدف للنيل من المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش.