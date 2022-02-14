وزير الإتصال: قانون الإعلام الجديد جاء لسد النقائص التي كانت موجودة من قبل

كشف وزير الإتصال محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، أن قانون الإعلام الجديد سيكون كاملا وشاملا وسيهدف لتحقيق الاحترافية الحقيقية للصحفيين.

وجاءت تصريحات وزير الإتصال أثناء نزول ضيفا على فوروم الإذاعة الوطني.

وقال نفس المتحدث أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي.

وذلك كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.

كما أن هذا القانون جاء لسد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام 12-05.

والذي لم يستجب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وايضا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير.

مضيفا ان الهدف من هذا القانون يكمن في مساعدة الصحفي سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية على أن يكون أكثر احترافية.

فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

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