وزير الإتصال يحذّر من سوء استغلال الذكاء الإصطناعي إعلاميا

دعا وزير الإتصال محمد لعقاب، إلى توخي الحذر من السلبيات المنجرّة عن سوء إستغلال تقنيات الذكاء الإصطناعي في المجال الإعلامي. خاصة فيما يتعلق بعدم إحترام القيم وخصوصيات الأفراد والدول والمجتمعات والأمة والتلاعب بالمعطيات.

وأبدى لعقاب في حوار خاص بـ “إذاعة افريقيا أف أم” عقب مشاركته كضيف شرف في المؤتمر السنوي الثالث للإعلاميين العرب. المنظم من طرف اتحاد إذاعات الدول العربية قبل أسبوع بتونس. أسفه إزاء التأخر المسجل في مواكبة تطورات الذكاء الإصطناعي.

وأشار وزير الإتصال إلى وجود تخوفات كبيرة من مصائر وسائل الإعلام. والبشرية والوظائف والخصوصية والملكية الفكرية مع توغل تقنيات الذكاء الإصطناعي.

في المقابل، نوّه لعقاب بإيجابيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي كانت محور أشغال الملتقى المذكور. في خطوة لانفتاح أكثر على الإعلام الرقمي. مشيرا إلى أن الإستغلال الأمثل لهذه التطبيقات يرمي إلى إضفاء تحسينات تقنية لدى القنوات الإذاعية والتلفزيونية في جودة الصورة ونوعية الصوت، مع إدراج لمسات حداثية في “ديكورات البلاطوهات”.