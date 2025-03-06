وزير الإتصال يدعو إلى الإبتعاد عن مظاهر العنف في البرامج الرمضانية

شدّد وزير الإتصال، محمد مزيان على ضرورة تمسك وسائل الإعلام الوطنية. في برامجها التي تبث خلال شهر رمضان الفضيل بأصالة الشعب الجزائري. المعبرة عن عمق الانتماء والابتعاد عن كافة مظاهر العنف.

ودعا وزير الإتصال في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وسائل الإعلام إلى العمل على رفع قيمة المنتوج الوطني خلال البرامج الرمضانية. لما له من دور في إبراز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية.

وتوقف الوزير مزيان عند بعض الجوانب التي أثارت استياء الرأي العام في عدد من البرامج مع بداية الشهر الكريم. مؤكدا ضرورة الالتزام بالاحترافية واحترام الممارسات المهنية. والتقيد بالنصوص القانونية المسيرة لهذا المجال”.

كما ذكر في هذا الصدد بالإجراءات القانونية الملزمة لوسائل الإعلام. على غرار قانون الاعلام الذي ينص في مادته الثالثة على “وجوب احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة”.

وشدد وزير الإتصال، على أن الوزارة حريصة على إلزام وسائل الاعلام الوطنية بالتقيد بالقانون وعدم المساس بالهوية الوطنية. والتذكير بذلك عبر عقد لقاءات دورية مع مدراء المؤسسات الإعلامية. مشيدا على صعيد آخر, بـ”وعي المواطن الجزائري وتمسكه بقيمه, وهو ما يعبر عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.