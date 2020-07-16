وزير الإتصال يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى

وحسب بيان وزارة الاتصال، فقد جرى اللقاء بمقر الوزارة، وتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الإتصال والمجلس الإسلامي الأعلى، خاصة ما يتعلق بالجانب الإعلامي على أساس المرجعية الدينية الوطنية و ثوابثها.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أهم نشاطات المجلس و مختلف إصداراته و العمل على التعريف بها للرأي العام، وكذا دعم الجهود بين الوزارة و المجلس في تنظيم مختلف التظاهرات العلمية و الإعلامية، بإشراك المجلس الإسلامي الأعلى في مختلف المناسبات و القضايا ذات الصلة بالطابع الديني بإعتباره هيئة إستشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية و مؤسسة وطنية مرجعية في كل المسائل المتعلقة بالإسلام.